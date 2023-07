Nocera nuovo coordinatore di Italia Viva a Reggio Calabria. Magorno e Paese: “Innesto importante”

Il gruppo dirigente di Italia Viva in Calabria si struttura grazie alle nuova nomina effettuata dalla coordinatrice nazionale, Raffaella Paita, che ha affidato all'avvocato Antonino Nocera il compito di organizzare e guidare Iv in provincia di Reggio Calabria insieme a Lidia Chiriatti. "Si tratta di un innesto importante per la nostra comunità politica e che dimostra una stretta e fondamentale collaborazione fra livello nazionale e dirigenza territoriale. Al neo coordinatore della provincia di Reggio Calabria va il nostro augurio di buon lavoro" affermano Ernesto Magorno e Nunzia Paese,

coordinatori regionali di Italia Viva Calabria.