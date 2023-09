Reggio, Bandecchi a briglie sciolte guarda alle Comunali 2025: "Spareranno al mio candidato..."

«Bandecchi annuncia che a Reggio Calabria ci sarà un suo candidato e che forse gli spareranno per strada. È evidente che ha completamente perso la bussola e non si rende conto di quello che dice». Così, attraverso un comunicato stampa diffuso ieri pomeriggio, il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ha risposto a Stefano Bandecchi, il primo cittadino di Terni che aveva presentato un’offerta per l’acquisizione del titolo sportivo della Reggina calcio alla quale è stato preferito dal Comune il progetto della “Fenice Amaranto”.

Proprio il destino del calcio a Reggio è al centro dello scontro, che nelle ultime ore ha assunto toni davvero furenti, a seguito soprattutto di un’intervista rilasciata da Bandecchi a “Strettoweb” e pubblicata ieri mattina, nella quale si fa riferimento agli ultimi sviluppi della vicenda che s’intrecciano a possibili scenari politici con una candidatura a Reggio promossa proprio dal sindaco di Terni. «Vorrei tranquillizzare Bandecchi: a Reggio Calabria – ha proseguito Brunetti – nessuno ha intenzione di sparare a nessuno. I reggini sono persone perbene, Bandecchi non abbia alcun dubbio. Anzi a Reggio Calabria sarà sempre il benvenuto».

E ancora: «Le sue affermazioni sono offensive e fuori luogo – ha aggiunto Brunetti riferendosi sempre al contenuto dell’intervista –. Questo modo di intendere le istituzioni di certo non ci appartiene. Qui da noi Bandecchi non troverà sindaci che alzano le mani ai consiglieri comunali, né tantomeno presidenti di calcio che sputano ai tifosi della loro squadra. Reggio è una comunità accogliente e rispettosa, non merita di essere rappresentata in quel modo».

Bandecchi a Strettoweb aveva dichiarato: "Lo sgarro che ho subito a Reggio Calabria sarà pagato politicamente. Lo scriva, glielo annuncio oggi: alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria ci sarà sicuramente il candidato Sindaco di Alternativa Popolare. Sono contento di non gestire io la Reggina, così il nostro candidato a Sindaco darà fastidio a tutti, farà perdere il centrodestra e vediamo se riuscirà a vincere. Sarà un candidato forte e giusto, non sarà concusso con un mondo che a me fa abbastanza schifo, sarà un candidato pulito. Al massimo gli spareranno per strada…".