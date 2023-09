Reggio, sprint finale in commissione. Il Psc verso l’approvazione

L’ultimo rush prima dell’approvazione definitiva per l’entrata in vigore del Piano strutturale comunale. Il documento urbanistico che a distanza di oltre cinquant’anni dal precedente ridisegna gli spazi del territorio cittadino è al centro del confronto dei lavori della terza commissione consiliare. Tre audizioni, ha deciso il presidente dell’organo consiliare Peppe Sera, per consentire un confronto costruttivo con le diverse espressioni della politica. Un percorso che si concluderà al prossimo Consiglio comunale utile, dove l’assessore all’Urbanistica Domenico Battaglia presenterà il risultato di un lungo lavoro che ha visto l’impegno della precedente componente dell’esecutivo, Mariangela Cama.

Un iter articolato quello del Piano strutturale comunale che nel 2020 è stato adottato dall’amministrazione Falcomatà. Il documento approvato è stato poi inviato alla Soprintendenza, alla Città Metropolitana ed alla Regione, che hanno espresso tutti parere positivo. Operazione lunga e complicata che dovrebbe concludersi probabilmente al prossimo Consiglio comunale dopo anni di elaborazioni, in cui non sono mancate contestazioni e osservazioni da parte degli stakeholders. Un passaggio maturato dopo un lungo periodo di gestazione; (il bando per la progettazione è datato 2005); ma che consente alla città di proiettarsi al futuro con una visione nitida, superando il vecchio e ormai inadeguato piano regolatore datato 1970.

