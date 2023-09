Reggio, le mense scolastiche non partono. «Sono incapaci e menefreghisti»

«Questa amministrazione, targata Falcomatà-Brunetti, è in sostanza una macchina che produce disagio alla città e che ogni giorno si adopera per adottare provvedimenti che rendono più difficile e faticosa la quotidianità dei cittadini e delle famiglie». Lo afferma in una nota il consigliere comunale Mario Cardia. «Una maggioranza che anziché pensare a come erogare servizi - attacca Cardia - consentendo alle famiglie reggine di condurre una vita normale, pensa solo a come mortificare ulteriormente il nostro territorio, dal centro alle periferie. Ne sono testimonianza gli enormi disagi che stanno attanagliando i reggini per la mensa scolastica e la viabilità».

Cardia afferma che «nel silenzio generale degli assessori preposti, praticamente presenti solo sui registri contabili dell’ente alla voce “indennità”, si stanno verificando in questi giorni in città due vicende che sono l’emblema dell’assoluto menefreghismo e dell’incapacità di questa amministrazione di provvedere alle più basilari esigenze dei cittadini: il bando delle mense scolastiche andato deserto e le modifiche alla circolazione nel popoloso quartiere di Gebbione. Sono migliaia le richieste di chiarezza e aiuto che provengono in questi giorni dalle famiglie reggine, costrette a vivere gravi disagi organizzativi e lavorativi a causa dell’assenza del servizio mensa presso i plessi scolastici della città».

