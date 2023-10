Ponte, il centrodestra a Villa San Giovanni: «Accelerare l’apertura della sede della società Stretto di Messina»

È al Partito democratico, che ultimamente si è concentrato sull’“incubo espropri” in riferimento al percorso verso il ponte sullo Stretto, al sindaco Caminiti e alla maggioranza, che si rivolgono il circolo villese di Forza Italia e i consiglieri comunali di centrodestra.

Considerazioni che partono dalle affermazioni dell'ad di Webuild, Pietro Salini («ha annunciato l'aggiornamento del progetto definitivo e delle opere di collegamento stradale e ferroviario»), e del ministro Salvini che, spiegano «ha dichiarato che è in corso la progettazione del corridoio ferroviario ad alta velocità da Salerno a Reggio e da Messina a Catania e Palermo, che collegherà Helsinki a La Valletta, completando uno dei corridori europei più importanti attraverso il Ponte. I tempi previsti sembrano rispettati, e la posa della prima pietra è prevista per il 2024. Ci preoccupa – rimarcano – che mentre il mondo discute di ponte, sindaca e maggioranza mantengano il silenzio e il segretario cittadino del Pd continua a fare dichiarazioni catastrofiche sul futuro. Suggeriamo di smettere di criticare il ponte, i cittadini sono abbastanza maturi da valutarne i benefici occupazionali e sociali».

