Scuola a Reggio, l’assessora sulla graticola

«È di qualche ora fa la nota a firma della Città Metropolitana con cui viene formalmente respinto il piano di dimensionamento scolastico presentato (oltre il termine) dal Comune di Reggio Calabria. Basterebbe già solo questo a far capire il paradosso di una situazione il cui principale responsabile è l’assessore al ramo; di conseguenza tutta la Giunta di Palazzo San Giorgio. Incredibile ma vero: la Città Metropolitana di Reggio Calabria (non la Regione o altro Ente sovraordinato) ha dovuto respingere quanto presentato dal Comune di Reggio Calabria, il comune capoluogo di provincia. Pazzesco». Lo affermano i coordinamenti provinciali di FI, FdI e Lega, che mettono sulla graticola l’assessore comunale Lucia Anita Nucera perché «ha pure il coraggio di continuare a blaterare, senza pudore, nel tentativo vano di arrampicarsi sugli specchi lanciando accuse senza senso e prive di fondamento. Del resto, nella sua risposta a mezzo stampa, l’assessore non è neppure lontanamente entrata nel merito della questione che ha portato il Comune allo sbando, ha solo cercato di deviare l’attenzione, volendo coprire i suoi errori con illazioni e falsità».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio