A Rosarno brinda Pasquale Cutrì: battuti Italiano e Ferrarini. Fine del commissariamento. Il nuovo sindaco: “Giovani, restate!”

Dopo lo scrutinio di 17 sezioni, Rosarno ha un nuovo sindaco, che chiude la lunga stagione (25 mesi) della vacatio, dovuta alla scioglimento del Comune infiltrazioni per mafiose. Pasquale Cutrì, medico in pensione, alla guida della lista civica Obiettivo Rosarno - di fatto appoggiato da Forza Italia (che qui a Rosarno può contare sul parlamentare Giovanni Arruzzolo) ha battuto Filippo Italiano con il 46,2%. Il candidato sconfitto ha ottenuto il 35,2%, mentre l'altra sfidante, Cosma Ferrarini, ha chiuso al 17,6%.

Le parole del nuovo sindaco

Rosarno festeggia il suo nuovo sindaco: è Pasquale Cutrì, 70 anni, medico di base in pensione, ha avuto la meglio sugli altri due candidati, Filippo Italiano e Cosma Ferrarini. Una vittoria netta per la lista civica del neo primo cittadino, sostenuto dal parlamentare Rosarnese di Forza Italia, Giovanni Arruzzolo. Grande festa nel quartier generale di Cutrì dopo due ore e mezza di spoglio.

“Finalmente Rosarno - ha esclamato Cutrì - ha recepito il nostro discorso sulla legalità e sulla cultura e siamo certi che a partire da domani tutta la popolazione sarà con noi, anche le altre liste. Spero che tutto il Consiglio sia unito intorno alla mia figura per il bene di questa città che ormai e’ a una svolta. Questa e’ la città della cultura e non del malaffare e noi dobbiamo portare questo messaggio in tutto il mondo. In cima alle nostre priorità ci sono la legalità, la trasparenza e la cultura”. Un messaggio ai giovani: “I giovani devono studiare, devono avere entusiasmo, devono essere fieri di essere rosarnesi. Dobbiamo creare le condizioni - ha concluso il neo sindaco - affinché restino nel nostro paese”.

Affluenza calata

Tonfo dell'affluenza alle urne per l'elezione del sindaco di Rosarno. A urne chiuse e a scrutini da poco avviati hanno votato il 54,8% degli aventi diritto contro il 62% delle ultime elezioni. Il sindaco e i nuovi consiglieri comunali prenderanno il posto della commissione straordinaria che ha guidato per oltre due anni.