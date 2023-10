Maggioranza “rosa” al Comune di Rosarno: Marica Rossi la più votata

La vera sfida per Rosarno è allo stesso tempo la stabilità politica e la normalità. Nell’attesa di conferme e dell’attribuzione definitiva dei seggi, 11 andranno alla maggioranza con la più votata – nella lista Cutrì e in assoluto – che è Marica Rossi. Torna ancora una volta in consiglio Teodoro De Maria mentre Michele Brilli, amministratore di lungo corso, è riuscito a strappare lo scranno ma a fatica. Nella maggioranza è rilevante la presenza rosa. Quattro seggi dovrebbero essere assegnati alla lista di Italiano: con lui Bruzzese, Naso e l’ex assessore con Elisabetta Tripodi, Fabrizio, che è avanti di un voto su Costantino. Al momento solo un seggio alla lista Ferrarini, che andrà al candidato sindaco. In caso di rettifica il secondo scatterebbe al primo eletto Domenico Romeo.

