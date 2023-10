Consiglio comunale a Bagnara Calabra, Pistolesi parla degli incendi ma la minoranza esce dall’aula

Il sindaco Adone Pistolesi ha aperto la seduta del consiglio comunale svoltasi ieri mattina a palazzo San Nicola. Il primo cittadino ha parlato degli incendi che hanno procurato danni in vaste aree del territorio comunale.

Pistolesi ha ricostruito l’intera vicenda a partire dal 19 ottobre, con il primo vasto rogo sviluppatosi sul costone della Strada statale 18 e in parte di monte Cucuzzo, e il successivo incendio scoppiato il 20 ottobre lungo il perimetro esterno del cimitero comunale di Pellegrina.

Poi è intervenuto il consigliere di minoranza Mario Romeo, che ha fatto osservare come non è stata accolta la richiesta del gruppo “La Bagnara che vogliamo” di discutere in consiglio comunale la mozione sui fondi per il porto e per la scuola Morello.

Il presidente del consiglio comunale Stefano Cosentino ha risposto che la mozione era formalmente sbagliata e doveva essere ripresentata.

I lavori del consiglio sono proseguiti con la sola maggioranza in aula, e sono stati discussi i restanti punti previsti all’ordine del giorno della seduta.

Intanto oggi è prevista la riapertura del cimitero comunale di Pellegrina dopo la chiusura a causa dell’incendio dello scorso 20 ottobre.

