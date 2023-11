“Patto per Reggio”, buona la prima. Arriva un tesoretto da 15 milioni

Sono arrivati 15 milioni di euro a titolo di seconda rata destinata al Comune dopo la stipula del “Patto per Reggio” firmato dal governo Draghi. Le risorse legate all’aumento della capacità di riscossione arrivano dal Viminale dopo la verifica della relazione relativa al primo anno di vigenza dell’accordo tra Palazzo San Giorgio e il governo.

Le risorse che servono per risanare i conti ai Comuni capoluogo di Città metropolitana con un disavanzo pro capite maggiore di 700 euro sono un vero “tesoretto” per l’amministrazione ma sono comunque vincolate all’aumento delle attività finalizzate all’abbattimento del debito.

Come si è arrivati a questo secondo importante step: il Comune ha inviato ad Agenzia Entrate Riscossione un ruolo molto lungo di cittadini che non sono in regola con il pagamento dei tributi. Un’azione questa che se da un lato non ha consentito ancora di incamerare le risorse, dall’altro ha rappresentato un deciso input per consentire una valutazione positiva da parte dei verificatori del ministero dell’Interno che sono tenuti sia al monitoraggio quinquennale e sia a quello annuale per deliberare l’invio o il congelamento delle risorse.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio