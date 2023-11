L’alternativa al Ponte per i Verdi è il Parco nazionale dello Stretto, incontro a Reggio

L’idea c’è. Una proposta di legge per l’istituzione del Parco Nazionale dello Stretto lanciata da Europa Verde-Verdi e Sinistra e da settembre presentata alla Camera dei Deputati per essere discussa. Un’unica area protetta che metta insieme tutte le zone di protezione speciale, le aree protette, sia sulla terraferma che sul mare, le Zsc della Costa Viola e del Monte Sant’Elia, quelle di Monte Scrisi e dei fondali di Scilla, le fortificazioni militari, poste sotto protezione dal Ministero della Cultura. Aree i cui confini sono perfettamente speculari con le altrettante aree di protezione presenti in Sicilia. E l’idea della realizzazione del ponte fa sbroccare Angelo Bonelli, deputato e co portavoce di Europa Verde-Verdi e Sinistra. Assieme a lui alla conferenza stampa di palazzo San Giorgio i co portavoce di Calabria, Sicilia, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, i componenti calabresi della direzione nazionale del partito.

