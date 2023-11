L’ex vicesindaco Neri: il Comune di Reggio non potrà assumere

L’ex vicesindaco Armando Neri, passato adesso all’opposizione, sarà davvero un pungolo fastidioso per l’Amministrazione Falcomatà, contro la quale ha già iniziato a sparare bordate a palle incatenate. A cominciare dal bilancio, una materia che conosce bene essendo già stato assessore al ramo. «L’amministrazione comunale non ha ancora approvato il bilancio consolidato, violando così i termini previsti dall’articolo 151, comma 8, del TUEL il quale prevede espressamente che entro il 30 settembre l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Si tratta – accusa Neri – di una circostanza molto grave dal punto di vista politico, anche per le conseguenze che questa violazione comporta a danno della Città. Infatti, la legge (Decreto Legge 113/2016) stabilisce che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione del bilancio consolidato, gli Enti inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Si tratta di una sanzione gravissima, nella quale il Comune è incorso. Ed è assurdo che lo stesso Ente che dice di voler assumere personale tramite concorsi, si ponga nella condizione di non poterlo fare, esponendosi alla sanzione prevista per le amministrazioni che non approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre».

