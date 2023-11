Reggio Calabria ospiterà una scuola nazionale della Pubblica Amministrazione. L'unica in Calabria

Reggio Calabria ospiterà una scuola nazionale della Pubblica amministrazione, unica sede in Calabria. Lo ha annunciato il ministro Paolo Zangrillo in visita, oggi, in riva allo Stretto accompagnato dall’onorevole Francesco Cannizzaro. E proprio nella sede reggina del deputato azzurro, il ministro del governo Meloni ha annunciato questa nuova importante iniziativa.

Il ministro Zangrillo, nella mattinata, ha avuto modo di visitare l’università Mediterranea e confrontarsi sulla scuola della Pubblica amministrazione insieme al rettore Giuseppe Zimbalatti. Nel pomeriggio, invece, il ministro ha incontrati gli industriali reggini nella sede cittadina di Confindustria ricevuto dal presidente Domenico Vecchio.