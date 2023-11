Reggio, Salvini abbraccia Mattiani: "Scegliere la Lega non è facile"

«Scegliere la Lega è una decisione impegnativa. Chi vuole politicamente una vita comoda può scegliere il Pd».

Matteo Salvini, nella serata-cerimonia che accoglie l’ingresso del consigliere regionale Giuseppe Mattiani nel partito, in una gremitissima sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale affida ad una battuta la grande responsabilità che attende il neo consigliere della Lega in Calabria. «La scelta del centrodestra è una scelta complicata di suo – gli dice – poi se nel centro destra vai a sceglierti proprio la Lega, allora devi fare esercizi zen. Abbiamo sicuramente dei limiti, abbiamo dei difetti. Entri in una comunità che conta circa 600 Sindaci, migliaia di amministratori comunali e 200 amministratori regionali. Persone che operano e fanno errori. Gli unici che non sbagliano sono quelli che non fanno nulla dalla mattina alla sera. Noi dobbiamo portare a casa risultati». E sul lavoro in itinere Matteo Salvini ha detto molto, dal Ponte sullo Stretto, all’Alta velocità, ai 3 miliardi per la 106, e l’impegno, assunto con i Sindaci per arrivare al più presto ai progetti esecutivi anche per il tratto reggino della famigerata “strada della morte”.

Lo accoglie a palazzo Campanella, il Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso: «Grazie al Ministro Salvini per l’attenzione che sta dedicando alla Calabria, Regione dalle enormi potenzialità sulla quale finora ci sono state solo chiacchiere. Stasera, invece, nella riunione con i Sindaci, sono state indicate date certe di quando partiranno gli appalti di numerose opere pubbliche».

