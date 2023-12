Reggio, qualcosa si muove sulle deleghe della Metro City

Ieri c’è stato un incontro tra il sindaco Giuseppe Falcomatà e il presidente Roberto Occhiuto. I due hanno parlato soprattutto dei problemi della sanità e come migliorare la situazione ma al termine dell’incontro c’è stata anche una bella novità politica. «In conclusione dell’incontro – ha commentato Falcomatà – ho apprezzato molto l’apertura del presidente Occhiuto rispetto all’assegnazione delle funzioni e delle deleghe alla Città metropolitana, e contiamo di fare, su questo argomento, un focus nelle prossime settimane».

Qualcosa si muove, dunque, in attesa del prossimo focus sulla “cessione di potere” da parte della Regione alla Città Metropolitana, che necessità di deleghe e funzioni non per farsi bella ma per potere funzionare al meglio e dare risposte a un territorio troppo a lungo mortificato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio