Locri, devastazione per la costruzione della pista ciclabile sul litorale

«Il litorale lato sud della città di Locri, dove insiste l’unico parco verde dell’area, la pineta forestale, realizzata con grande investimento di risorse pubbliche negli anni Ottanta, è in questo momento messo a serio rischio dalle ruspe che stanno scavando l’area dunale di demanio marittimo per realizzare un’incredibile pista ciclabile che non porta da nessuna parte, ma anzi viaggia parallela a trenta metri da un’altra pista realizzata alcuni anni addietro dal Comune di Locri con fondi comunitari». È il grido di allarme lanciato da Giuseppe Nunziato Belcastro, portavoce del Movimento 5 Stelle, che annuncia la vicinanza al “Comitato civico a tutela del verde pubblico e della mobilità sostenibile” che si è costituito a Locri, così come a tutti i cittadini che in ogni parte del paese si attivano per salvaguardare l’ambiente e dare dunque un futuro alle giovani generazioni.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio