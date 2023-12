Puc di Reggio, prorogati al dicembre 2024 i progetti utili alla collettività

Un nuovo percorso per contrastare la povertà ed uscire dalla logica del mero assistenzialismo. Palazzo San Giorgio mette in campo una nuova progettualità e proroga alla fine del 2024 il termine dei progetti utili alla collettività. Intervento di carattere sociale con cui viene destinato circa un milione di euro del Fondo povertà alla prosecuzione dei Puc i progetti utili alla collettività i cui beneficiari sono i percettori del reddito d’inclusione. Si fa slittare il tempo dell’operazione che di fatto rappresenta una opportunità per tutti: per la città, per il miglioramento dei servizi e per i diretti interessati che lavorano ed acquisiscono esperienza nel campo della pubblica amministrazione.

