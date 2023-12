Reggio, Falcomatà-Pd: è scoppiata la pace

Alla fine vince il buon senso. Come (quasi sempre) succede in tutte le famiglie. Il sindaco Giuseppe Falcomatà e il (suo) Partito Democratico, a volte, non hanno un rapporto semplice: chi tira da un lato, chi dall’altro. A volte si alzano i toni ma poi quando la corda si tira troppo (intransigenza del sindaco su alcune cose o persone; ammutinamento di consiglieri e assessori dem dall’altro) si cerca di ricomporre la situazione politica, perché l’implosione della maggioranza non fa bene a nessuno di quelli che tirano la corda. Ieri, tornando alla stretta attualità, c’è stato l’atteso confronto tra Falcomatà, i consiglieri comunali e il gruppo dirigente del Pd (sen. Nicola Irto, Seby Romeo e la segretaria cittadina Valeria Bonforte). Un confronto vero, franco e lungo. Dopo quasi due ore è giunta la sospirata fumata... grigia. Non è stata quella bianca che avrebbe annunciato la nascita della nuova Giunta ma nemmeno nera, che avrebbe portato allo scioglimento del Consiglio comunale e alle elezioni anticipate. È stata una fumata grigia, ma il grigio è un colore dalle mille sfumature.

