Villa San Giovanni, in arrivo fondi ministeriali per interventi in 4 scuole

Si guarda ad un intervento di efficientamento energetico e manutenzione ordinaria per quattro plessi scolastici del territorio. Il Comune, in base a quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020), è risultato destinatario di un contributo statale, fisso, per le annualità che vanno dal 2020 al 2023. Approvato quindi, dalla giunta guidata dal sindaco Giusy Caminiti, il progetto esecutivo relativo a tale intervento. Nella fattispecie, lo stesso decreto stabilisce che il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali (che vengono qualificate come tali da quello che è il sistema di classificazione dei progetti) a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti.

Anche nella delibera dell’esecutivo Caminiti vengono richiamate determinate specifiche. Non solo di natura normativa per quanto riguarda i contributi delle diverse annualità, ma anche quelle riguardanti la relazione tecnica del prospetto elaborato dagli uffici. In sintesi, viene evidenziato che “gli interventi da eseguire prevedono la risoluzione delle principali problematiche evidenziate dallo stato attuale e dai sopralluoghi effettuati, in particolare sul miglioramento degli impianti nei pressi scolastici”. Questi nel dettaglio, sono quelli ospitanti la scuola media e la scuola elementare di Cannitello, la scuola dell’infanzia di Villa Centro e la scuola materna di Ferrito, tutti di proprietà comunale.

