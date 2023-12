Giunta e Consiglio di Reggio, vite parallele con un destino comune

La differenza sta tutta nella visione. E nel futuro che si vuole immaginare per la città. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha la sua visione (azzeramento e rinnovamento, anche se l’azzeramento non riguarda il fido Brunetti); i partiti e i movimenti hanno la loro: difendere gli eletti che hanno portato voti alla causa e si sono dimostrati eccellenti assessori. Non è poco, perché dietro ogni visione c’è anche una strategia. Non basta, dunque, guardare con gli occhi dell’altro per avere lo stesso quadro e la stessa visione (di città). Serve uno sforzo in più. E, allora, in questo scontro di visioni appare fisiologico che la nascita della nuova Giunta non sia semplice, perché ognuno crede di vedere più lontano dell’altro ma intanto c’è un presente che incombe e una città che chiede massima attenzione.

