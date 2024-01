Bilancio del Comune di Reggio: una sfida vinta

Ha bussato il postino a Palazzo San Giorgio e ha consegnato un plico spedito dalla Corte dei Conti. Precisamente ha notificato la deliberazione n. 139 del 29 dicembre 2023, con cui la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Regione Calabria ha chiuso una pagina buia per la gestione contabile e finanziaria del Comune e ha sancito definitivamente la chiusura del Piano di Riequilibrio pluriennale dell’Ente.

Si chiude, dunque, un capitolo duro e impegnativo per l’Amministrazione comunale che deve continuare a percorrere, in linea con le raccomandazioni segnalate dalla Corte, un tracciato sgombero da ombre ed incertezze.

Protagonista indiscussa di quest’operazione è stata l’assessore Irene Calabrò, cui il sindaco Giuseppe Falcomatà nel 2016 ha affidato la conduzione politica del Bilancio e Finanze dell’Ente, e che unitamente alla sapiente direzione del dott. Francesco Consiglio, ha saputo guidare un settore fortemente destabilizzato verso acque più sicure e adesso navigabili.

