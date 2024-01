Falcomatà presenta la nuova Giunta ma restano... tre poltrone vuote

Il giorno della rivelazione per presentare il nuovo esecutivo. Chi conosce la passione del sindaco Falcomatà per la cultura classica non si è stupito della scelta dell’Epifania per l’annuncio che da due mesi tiene la città sospesa. E se è vero che «la politica ha le sue liturgie» da consumare è altrettanto vero che «il sindaco ha il dovere di rispondere ai bisogni della città». E così dopo un lungo braccio di ferro con i partiti della maggioranza, il suo Pd in capo, Falcomatà rompe gli indugi. Durante l’ultimo consiglio aveva chiaramente detto di «non riconoscersi nella figura del pavido don Abbondio», sfida la coalizione «lascia fermi gli obiettivi di mandato che non sono cambiati rispetto al 2020» ma ridisegna la squadra «rinvigorita di competenze tecniche e capacità professionali». Un esecutivo di professionisti per cambiare passo ed approccio. Così ha più volte sottolineato nel corso della conferenza stampa. Sei assessori e tre posti ancora vuoti, magari nella speranza che un accordo con i Dem possa ancora maturare.

Le deleghe

Paolo Brunetti, vicesindaco, assessorato Città Pulita e Sicura, con deleghe all’Ambiente, al Ciclo integrato della acque dei rifiuti, Polizia Locale, Edilizia residenziale pubblica (Erp).

Francesco Costantino, assessorato alla Città del Futuro, con delega ai Lavori Pubblici e Grandi Opere e attuazione ed esecuzione del piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Marisa Lanucara, assessorato Città produttiva, con deleghe Sviluppo economico e Attività produttive, organizzazione e riordino dei mercati, rapporti con le associazioni di categoria.

Paolo Malara, assessorato alla Città sostenibile e accessibile, con deleghe alle Politiche e ai programmi di pianificazione urbana e sostenibile, Adattamento climatico, Rigenerazione urbana, Programmazione progetti strategici, Eliminazione barriere architettoniche, Mobilità, Parcheggi e Trasporti, Città della prossimità e Smart City, Porto e Aeroporto, Area Integrata dello Stretto.

Carmelo Romeo, assessorato Città Europea e Resiliente, con deleghe alla Programmazione e rimodulazione delle risorse comunitarie, Pon Metro, Patti per il Sud, \Agenda Urbana, Museo del Mare, Palazzo di Giustizia e Lido Comunale, Transizione digitale.

Elisa Zoccali, assessorato alla Città Ordinata, con deleghe all’Edilizia Privata, Condono edilizio.

