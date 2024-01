Reggio, il Pd rilancia e offre al sindaco un “patto di fine consiliatura”

Si sono presi tutto il tempo necessario per un’approfondita riflessione e dopo 48 ore hanno reso pubblica una “tiepida” risposta all’invito rivolto dal sindaco per un incontro chiarificatore e risolutore della crisi in atto al Comune con il completamento della nuova Giunta. «Nel giro di qualche ora la crisi sarà risolta con l’ingresso degli assessori dem», ripetevano nel perimetro di Palazzo San Giorgio. E, invece, il Pd vuole fare le cose con calma facendo evaporare ogni tensione con il sindaco e allargando il discorso «alla coalizione».

La risposta del Pd a Giuseppe Falcomatà è giunta vergata dalle firme della segretaria del Pd di Reggio Calabria Valeria Bonforte e del capogruppo in Consiglio comunale Giuseppe Sera: «Prendiamo atto – scrivono – dell’appello rivolto da Giuseppe Falcomatà al Partito Democratico ed alla coalizione. I democratici reggini hanno sempre considerato fondamentale l’interesse della Città e la sottoscrizione di un “patto di fine consiliatura” fondato su precisi e concreti punti programmatici. Incontreremo, pertanto, il Sindaco per ragionare assieme di come Reggio Calabria possa conoscere un nuovo inizio fatto di interesse collettivo e sviluppo. Siamo consapevoli che occorre lavorare ad impedire che le forze del centrodestra, responsabili del crac economico e sociale del Comune, tornino ad amministrare, il prezzo della loro incapacità lo abbiamo già pagato».

