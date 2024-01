Reggio, la Città Metropolitana punta al rilancio di cultura e turismo

L’amministrazione traccia le linee guida da percorrere per il prossimo triennio. Progetti che camminano sulle gambe di un ente con i conti solidi. Il Consiglio metropolitano, presieduto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha approvato ieri il Documento unico di programmazione (DUP) per gli anni 2024-2026. Il primo step degli adempimenti dell’Ente visto, che la prossima settimana il Consiglio torna in aula questa volta per approvare il bilancio di previsione.

L’atto è stato introdotto in aula dal consigliere metropolitano, Giuseppe Ranuccio, delegato al Bilancio che ha evidenziato il ruolo strategico di questi strumenti. «Il Dup è un importante documento di programmazione che, in vista del Bilancio previsionale, fotografa la situazione dell’Ente, offrendoci dati molto utili in termini di programmazione economica finanziaria. Il DUP indica chiaramente la nostra volontà di seguire precise linee strategiche ed individuare tutti i mezzi per conseguire gli obiettivi». Quindi il documento in cui cristallizzare le scelte politiche dell’amministrazione.

«In continuità con quanto fatto puntiamo sulla promozione del settore Cultura, sulla crescita turistica, sullo sviluppo economico, sull’immagine del territorio e sulla viabilità e sulla valorizzazione del patrimonio. Grande attenzione anche all'Istruzione e quindi alle scuole, alle palestre, allo sport, senza dimenticare la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio, compresi i tratti fluviali. Ancora, abbiamo inteso intervenire sul Welfare e sulla Formazione Professionale.