La ricetta per Reggio: «Mare, ambiente e turismo per rendere competitiva la città»

«Il Comune guarda all’area Grecia-Italia al centro dell’attenzione comunitaria per quanto riguarda le sfide dell’ambiente, del riscaldamento climatico, dell’innovazione e dell’inclusione». L’assessore alla Città europea e resiliente, Carmelo Romeo, dà notizia che la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, nella prima seduta di insediamento tenutasi a Palazzo San Giorgio, ha dato l’ok anche alla partecipazione al Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-27 che finanzia progetti congiunti tra entità italiane e greche, puntando sulla crescita verde e digitale e sfruttando le opportunità della blue economy.

«In particolare - si legge nella nota - l’Amministrazione ha inteso presentare cinque proposte progettuali, in qualità di capofila o di partner, che rispondono alle priorità e agli obiettivi fissati dal Programma e che, nel caso in cui la partecipazione al bando dovesse andare a buon fine, saranno finanziate con risorse comunitarie».

