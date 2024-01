Comune Reggio, la mozione sfiducia all’esame dei consiglieri

Domani mattina la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra sarà discussa nell’Aula Pietro Battaglia dal Consiglio comunale. Si partirà dalle 13 firme che sono in calce alla mozione e che dovrebbero trasformarsi in voti per appello nominale e poi da lì inizierà la scalata per tentare di arrivare fino a quota 17, il numero magico che serve per rendere la mozione di sfiducia efficace e quindi “licenziare” l’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà prima della fine del secondo mandato.

Un’impresa difficile quanto la scalata dell’Everest senza ossigeno, quella cui si appresta il centrodestra e che si potrebbe trasformare davvero in un colpo di scena se la mozione di sfiducia si concretizzasse in Aula, perché dopo i tanti “mal di pancia” e le svariate “minacce” di uscire dalla maggioranza di tanti consiglieri di centrosinistra al tempo delle trattative serrate per la costituzione della nuova Giunta municipale, oggi sembra sia tornato a splendere il sole su Palazzo San Giorgio e le previsioni tendono a un continuo miglioramento.