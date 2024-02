Rosarno, esperto senior a 634 euro al giorno: i sindaci dell’Ambito si ribellano

«Ho chiesto più volte l’annullamento del bando in questione ma non ho mai ricevuto una risposta dal Comune di Rosarno, le risorse del Fondo Povertà devono essere spese per i veri bisogni dei cittadini». Lo ha dichiarato il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, dopo aver appreso la notizia dell’incarico di un “Esperto senior” nell’ambito dei Servizi Sociali, il quale verrà retribuito con i fondi del fondo Povertà fino a 634 euro al giorno.

Oltre a contestare l’avviso di selezione per un “Esperto Senior”, pubblicato dal Comune di Rosarno (ente capofila dell’Ambito territoriale comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali), il sindaco Ranuccio ha rincarato la dose: «Da diverso tempo ho chiesto all’ente capofila la convocazione della conferenza dei sindaci e l’annullamento non solo di questo ma di altri bandi, perché le scelte vanno condivise con gli altri Comuni che fanno parte dell’Ambito territoriale. È una questione di metodo e rispetto, ci sono una serie di insufficienze», ha spiegato l’amministratore palmese. Sulla stessa linea sono gli altri sindaci dell’Ambito: di Seminara Giovanni Piccolo, di Melicuccà Vincenzo Oliverio, di Rizziconi Alessandro Giovinazzo, di San Ferdinando Luca Gaetano e di Gioia Tauro Aldo Alessio.