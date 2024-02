Reggio si Lega sempre più a Salvini

La Lega “incontra Reggio Calabria” e abbraccia tra le sue fila il consigliere comunale Antonino Caridi, ultimo a salire, in ordine di tempo, sul Carroccio di Matteo Salvini. L’occasione è stata ufficializzata ieri mattina, in un incontro nella sala convegni di Confindustria reggina, alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Con l’ingresso in Caridi, eletto alle ultime elezioni con Forza Italia, il gruppo della Lega a Palazzo San Giorgio sale a 5 consiglieri, tenuto conto dell’attuale capogruppo Giuseppe De Biasi e degli altri consiglieri, Antonino Minicuci, Armando Neri e Mario Cardia.

Il filo conduttore dell’evento si è spesso incrociato con l’impegno del governo e del ministro Matteo Salvini per la realizzazione del Ponte sullo Stretto e le altre opere infrastrutturali. Lo stesso presidente di Confindustria Reggio, Domenico Vecchio, portando i saluti dell’associazione, pur apprezzando l’impegno programmatico sulle infrastrutture, sul Ponte ha mantenuto un approccio alla “San Tommaso”: «Non ci credo se non vediamo iniziare i lavori», ha detto salutando il sottosegretario Durigon, ricordando anche la «potenzialità strategica del porto e del retroporto di Gioia Tauro». Ad accogliere il nuovo consigliere comunale e il sottosegretario erano presenti molti quadri dirigenti del Carroccio e rappresentanti nelle istituzioni, dal presidente del Consiglio regionale calabrese, Filippo Mancuso, la senatrice Tilde Minasi, i consiglieri regionali Giuseppe Mattiani e Giuseppe Gelardi, il commissario regionale Giacomo Saccomanno e quello cittadino Franco Recupero. Il neo leghista Antonino Caridi ha parlato di una «scelta maturata da tempo, da diversi mesi. Si tratta di un percorso pensato per via del progetto che la Lega sta portando avanti in Calabria in molti settori, su tutti quello delle infrastrutture e del Ponte».