Reggio, lavori fermi all'ex cinema Orchidea. Candia: «Solito spot del sindaco Falcomatà»

«Per i lavori all'ex cinema Orchidea possiamo dire di essere arrivati già al Game Over. Che poi è la fine che fanno la maggior parte degli annunci e dei progetti di questa amministrazione». Così il consigliere comunale della Lega Mario Cardia attacca l’amministrazione comunale sui lavori dell’ex cinema Orchidea. «Un mese fa - si legge nella nota - il sindaco mandava in onda l'ennesima presa in giro nei confronti della città, annunciando l'avvio dei lavori di riqualificazione dell'ex cinema Orchidea. Facendo, infatti, vedere l'inizio delle operazioni di sgombero dei videogiochi e videopoker, il sindaco raccontava di come questo storico immobile del centro città diventerà un polo culturale e artistico. Peccato che, come sempre accade, agli annunci ed alle passeggiate, non seguano poi i fatti. Dopo la messinscena di un mese fa, i lavori sono, infatti, inesorabilmente fermi e non si vede da settimane l'ombra di un operaio: insomma, più che la porta culturale del Mediterraneo, l'ex cinema Orchidea sembra oggi diventato teatro dell'ennesimo spot di un sindaco ed un'amministrazione totalmente distaccati dalle reali esigenze del territorio».