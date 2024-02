Lido comunale di Reggio, il progetto unico verso la conferenza dei servizi

Un progetto condiviso per restituire ai reggini uno dei luoghi del cuore. “Finita la stagione dei veti” e dei ricorsi, il Comune e la Soprintendenza sono riusciti a trovare una sintesi unitaria rispetto alle scelte progettuali. Diversi gli incontri che si sono susseguiti in queste settimane che hanno portato alla “fusione” in un unica visione. Il Lido Comunale, che per la città rappresenta molto di più di uno storico stabilimento balneare, tornerà ai fasti di un tempo? Ci credono a Palazzo San Giorgio e l’entusiasmo dell’assessore Carmelo Romeo è palpabile nell’annunciare «entro fine mese questa progettualità andrà in conferenza dei servizi».

«Certo ci sono diversi lavori già avviati ma questa nuova fase ci consentirà di muoverci più speditamente nel futuro. Il progetto unitario che verrà valutato non avrà bisogno di nuove autorizzazioni, i pareri saranno tutti già acquisiti» sottolinea, il componente dell’esecutivo Falcomatà. Un percorso ambizioso e atteso. Da anni infatti la riqualificazione del Lido è al centro di confronti e polemiche che hanno registrato spesso anche visioni discordanti. E così i tempi sono lievitati, anni di contestazioni rispetto alla visione stessa dell’intervento. Restauro conservativo o riqualificazione più incisiva.