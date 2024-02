Sanità, la sindaca di Siderno: «Con i soldi di Reggio non si finanzi l’ospedale di Sibari»

«Occhiuto non premi Sibari danneggiando contemporaneamente l’Asp di Reggio Calabria». È il monito della sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni, delegata di AssoComuni Locride nella conferenza dei sindaci dell’Asp reggina, nel 90pcommentare il decreto del commissario ad acta e presidente della Regione, che dispone l’utilizzo dei 68 milioni di euro generati dalle maggiori tasse anche in interventi di edilizia sanitaria. «Abbiamo pagato più tasse del dovuto, – premette – sono entrati più soldi rispetto al volume di disavanzo da coprire, ma questi soldi piuttosto che restare nelle zone più a rischio, come la provincia di Reggio, vengono dirottati nel buco nero dei nuovi ospedali che continuano a non vedere la luce ed a drenare solo risorse utili alla collettività. Tutto questo – evidenzia – non è accettabile e serve aprire subito un dialogo con il presidente Occhiuto per far sì che tutti i calabresi siano tutelati allo stesso modo, senza disparità».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio