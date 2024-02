Villa San Giovanni, «i cantieri del Ponte sullo Stretto aperti solo dopo tutte le valutazioni»

L’incontro con il ministro Matteo Salvini e la Stretto di Messina sullo stato del progetto Ponte il fil rouge della conferenza stampa che il sindaco Giusy Caminiti ha tenuto ieri accompagnata da esponenti di giunta e maggioranza. Un discorso partito dall’aggiornamento del definitivo, quella relazione del progettista che il Dl 35 aveva ritenuto propedeutico all’avvio dell’iter burocratico per il Ponte.

Mutuando le parole del ministro, Caminiti ha parlato di questo come «momento di passaggio non punto di partenza», che invece sarà l’approvazione del definitivo da parte del Cipess, a giugno secondo il programma di Mit e “Stretto di Messina” che la prossima settimana – ha detto Caminiti – «trasmetterà gli atti alla struttura di missione del Ministero titolata ad aprire la Conferenza dei servizi per la Valutazione di impatto ambientale: 60 giorni di Conferenza in cui Villa e Messina dovranno esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante. Tavolo al quale il Comune si sta preparando con i lavori della Commissione Territorio e la prossima nomina della commissione di studio di professionisti che ci supporteranno nella visione del progetto».