Rosarno, il mega svincolo “fantasma” per collegare il porto di Gioia Tauro alla A2

«Perché ci sono ritardi nell’inizio dei lavori di collegamento dallo svincolo di Rosarno al gate del porto di Gioia? Sono annunci?». Il presidente del Circolo “Pino Rauti” - Movimento Indipendenza, Rocco Dominici, scrive una lettera indirizzata alla Direzione generale dell’Anas, nella persona dell’ingegnere Aldo Isi e al sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, per chiedere lumi sullo stato dell’arte della grande opera, i cui lavori sarebbero dovuti iniziare a dicembre come aveva comunicato la stessa Direzione. In particolare, Dominici domanda perché non sono stati rispettati i tempi e aggiunge, se si stratta di annunci che «decantano interesse al territorio calabrese abbandonato poi a sé stesso, gradiremmo avere celeri e veritiere notizie in merito». Inoltre, Dominici lancia un appello al sindaco di Rosarno al quale chiede «di avere massima attenzione e di essere vigile affinché questa opera venga realizzata al più presto. Un’opera strutturale di vitale importanza per i risvolti socioeconomici che ricadrebbero sulla città di Rosarno e su tutto il territorio della Piana».