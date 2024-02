Taurianova è finalmente fuori dal dissesto

Passa a maggioranza il primo bilancio di previsione a trazione amministrativa del Comune di Taurianova dopo sei lunghi anni di gestione commissariale.

Con il dissesto economico e finanziario ormai alle spalle (dichiarato nel 2017 e terminato il 31 dicembre 2023), l’Ente ha ripreso pienamente possesso delle sue prerogative di indirizzo e programmazione in ambito economico e finanziario.

Un ritorno alla normalità non privo di criticità e pericoli, come evidenziato dal sindaco Roy Biasi nel corso del suo intervento. Il bilancio ha trovato l’astensione del consigliere di Forza Italia Nello Stranges e il voto contrario dei consiglieri appartenenti al gruppo Fratelli d’Italia, Daniele Prestileo e Filippo Lazzaro, ancora una volta critici nei confronti dell’amministrazione. Assenti i consiglieri di minoranza Fabio Scionti e Raffaella Ferraro del gruppo Azione e Simone Marafioti del Partito Democratico, che avevano chiesto uno slittamento dei lavori in seconda convocazione.