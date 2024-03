Circoscrizioni di Reggio, avanti adagio. Marino: «Saranno cinque»

Eppur si muove. L’iter per restituire a Reggio le Circoscrizioni si muove lentamente ma ormai ha un orizzonte ben definito. Tanto che il nuovo presidente della seconda commissione consiliare “Affari istituzionali” Giuseppe Marino si sbilancia: «Spero che prima dell’estate riusciremo a ultimare il nostro compito. Ridisegnare l’assetto istituzionale della nostra città è un nostro preciso dovere, perché ritengo che sia fondamentale avvicinare il più possibile l’amministrazione e la politica ai cittadini».

Le nuove Circoscrizioni quasi sicuramente saranno cinque (ognuna deve avere un bacino di almeno 30.000 abitanti) e probabilmente saranno “battezzate” come Municipi. «Nell’accurato lavoro che stiamo svolgendo – spiega Marino – stiamo valutando anche quali saranno le competenze che dobbiamo affidare al nuovi Municipi. Sul tavolo ci sono molte idee e proposte ma credo che non andiamo molto lontano se immaginiamo che le manutenzioni e il welfare saranno i pilastri su cui si reggeranno le nuove Circoscrizioni».