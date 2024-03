Reggio, approvato in Giunta il bilancio di previsione. Falcomatà e Battaglia: "Approvato nei termini, con alcune importanti novità"

La Giunta comunale, nel corso di una lunga riunione, ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026. La proposta approvata dall'Esecutivo Falcomatà anticipa le scadenze previste a livello nazionale per l'esame del documento contabile. Ad illustrarlo nel corso della riunione di giunta l'Assessore alle Finanze Domenico Battaglia, insieme al Dirigente del Settore Francesco Consiglio, che hanno rappresentato ai componenti dell'esecutivo le caratteristiche principali del nuovo bilancio, che porta con sé alcune importanti novità in termini di agevolazioni per i cittadini ed investimenti pubblici in opere e servizi.

Soddisfazione espressa a margine della riunione di Giunta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà che ha ringraziato l'Assessore Battaglia, il Dirigente Consiglio e tutto il settore per il lavoro preciso e puntuale svolto in sede di redazione del documento contabile che passerà adesso al vaglio del Collegio dei revisori dei conti e della commissione consiliare competente. «E' un bilancio di ripartenza - ha spiegato il Sindaco - approvato nei tempi previsti, in anticipo rispetto alle scadenze nazionali, ed in linea con l'accordo assunto con il Governo che ci ha consentito la chiusura del piano di riequilibrio. Dopo tanti sacrifici da parte dei cittadini, siamo entrati in una nuova fase, quella della ripartenza appunto, che prevede finalmente delle scelte politiche che vanno nella direzione del sostegno alle fasce più fragili e degli investimenti in termini di manutenzioni ed opere pubbliche»..