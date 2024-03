Agevolazioni e più manutenzioni, ecco il bilancio della “ripartenza” di Reggio

La fine del piano di rientro e la timida introduzione delle agevolazioni. Palazzo San Giorgio apre una nuova stagione quella degli investimenti in opere e servizi. Niente più del documento contabile dell’Ente racchiude le scelte politiche dell’amministrazione. Così il Bilancio di previsione approvato dalla Giunta traccia il percorso che l’esecutivo Falcomatà intende percorrere per l’ulima fase del mandato, il triennio 2024-2026.

Un disco verde al documento che arriva con qualche giorno di anticipo rispetto alla data ultima indicata dal ministero dell’Interno, fissata per il 15 marzo. Ad illustrare il Bilancio di previsione nel corso di una lunga ed articolata seduta di Giunta l'assessore alle Finanze, Domenico Battaglia, insieme al dirigente del settore Francesco Consiglio, che hanno indicato le caratteristiche principali del bilancio, che porta con sé alcune importanti novità in termini di agevolazioni per i cittadini ed investimenti pubblici in opere e servizi.