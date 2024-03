Dalla Metrocity un investimento di 800 mila euro per il ripristino della Sp109 tra Bovalino e Careri

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, insieme al consigliere delegato ai Lavori pubblici ed al Pnrr, Domenico Mantegna, nonché sindaco di Benestare, e ad alcuni amministratori comunali di Careri e Benestare, si è recato sul tratto di strada della Sp 109 interessato, nel 2017, da una frana che ne ha compromesso la viabilità. La Città Metropolitana, per ripristinare l’importante arteria che collega i Comuni di Bovalino e Careri, passando dalla frazione Canale di Benestare, ha stanziato 800 mila euro.

«E’ un intervento fondamentale», ha ribadito Versace ricordando come le due comunità attendessero da tempo «una soluzione ad un problema che sta arrecando non pochi disagi al territorio». «Mentre qualcuno critica, inopinatamente, l’operato della Città Metropolitana – ha detto il vicesindaco - noi apriamo cantieri e troviamo risorse per risolvere le tante criticità del comprensorio. Da qui a breve, infatti, consegneremo i lavori per il ripristino della Sp 109 ed è soltanto una delle tantissime attività, poste in essere dall’Ente, per garantire maggiore sicurezza ed affidabilità alla complessa rete viaria metropolitana».