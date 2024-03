Reggio, i fari del Parlamento accesi su Arghillà

È stata la Prefettura la prima tappa della visita in città dell’on. Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, giunto in riva allo Stretto per attenzionare il quartiere di Arghillà.

Accolto l’invito dell’on. Francesco Cannizzaro, il parlamentare ha inteso valutare di persona la realtà di Arghillà per raccogliere quante più informazioni da trasferire poi all’intera Commissione Periferie, che ha il compito di verificare lo stato di degrado e disagio delle periferie, con riguardo alle implicazioni di sicurezza e socio-economiche, attraverso l'esame di una serie di fattori: struttura urbanistica, composizione sociale, forme di povertà, marginalità ed esclusione sociale, istruzione e offerta formativa, distribuzione delle risorse infrastrutturali, situazione della mobilità, distribuzione dei servizi collettivi.

