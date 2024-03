Reggio, alt ai tributi per le vittime di usura e racket

L’abbattimento dei tributi locali per le vittime di estorsione ed usura. L’uscita dal rigido piano di rientro del Comune segna una nuova stagione. La Giunta ha approvato un regolamento che disciplina questa scelta. Un documento che in cinque articoli chiarisce i passaggi chiave dell’operazione. Perché l’iniziativa diventi esecutiva occorre un ultimo passaggio con l’approvazione in Consiglio comunale.

Operazione con cui l’amministrazione afferma in maniera tanto simbolica quanto concreta una scelta di campo chiara, dalla parte di chi sceglie la legalità, dalla parte di chi non si è piegato alle logiche perverse delle cosche che annientano la sete di riscatto e di crescita di un territorio che ha gli indici economici che parlano di una povertà in aumento. In cosa consistono le agevolazioni? «Una riduzione del 100% sull’imposta Municipale Propria (IMU), sulla Tassa Rifiuti SolidiUrbani (TARI), sul Canone Unico Patrimoniale, per un periodo di tre anni a decorrere dal momento della richiesta dell’interessato e previa verifica della sussistenza dei presupposti; possibilità di un piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di treanni per tributi pregressi senza oneri aggiuntivi».