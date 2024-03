Beni confiscati, il Comune di Reggio chiede nuovi immobili all’Agenzia

Quattro immobili simbolo del potere delle cosche da restituire al territorio. Il Comune partecipa alla manifestazione d’interesse dell’Agenzia dei beni confiscati per acquisire nuovi immobili. Un percorso che ha già mosso i primi passi con l’approvazione della delibera di Giunta, su cui l’amministrazione ha già le idee chiare rispetto alle finalità a cui destinare i quatto immobili che si provano in diversi quartieri della città, dal centro alle periferie.

Nella villa di via Loggia a Pellaro si pensa di istituire un centro a vocazione sociale, una struttura da destinare alle donne vittime di violenza, mentre a finalità abitative sarebbe destinato l’immobile di via Polistena.

Nel pacchetto che il Comune chiede di acquisire c’è poi una villetta unifamiliare, un immobile articolato su tre piani con annesso garage, in contrada Bruzzurro a Gallico Marina che potrebbe, secondo i progetti degli amministratori avere una versatile destinazione, finalità sociale/istituzionale con particolare riferimento all’emergenza abitativa o a finalità sociosanitarie.