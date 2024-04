Tariffe orarie Lungomare Falcomatà, il sindaco di Reggio smorza le polemiche: “Ascoltiamo tutti”

"Ho letto con attenzione le osservazioni rilevate dalla Confcommercio reggina sul tema delle tariffe orarie stagionali per il parcheggio in alcune aree del centro storico della nostra città", afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha risposto alle osservazioni pubblicamente rilevate da Confcommercio Reggio Calabria. Come Amministrazione siamo convinti che lo sviluppo del nostro territorio sia necessariamente legato ad una crescita progressiva dei sistemi di mobilità che tengano conto della vocazione turistica del centro storico ed in particolare del Lungomare Falcomatà. Al contempo riteniamo fondamentale ascoltare e sostenere le istanze delle associazioni di categoria che si battono quotidianamente per lo sviluppo dell'economia cittadina, a cominciare dal mondo del commercio che costituisce certamente un linfa sociale ed occupazionale imprescindibile per il nostro territorio. Ritengo quindi utile ed opportuno organizzare al più presto, già nei prossimi giorni, un incontro con i rappresentanti di Confcommercio per confrontarci nel merito ed individuare insieme le soluzioni più idonee sul tema della tariffazione oraria stagionale delle aree di sosta".