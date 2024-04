Elezioni comunali a Gioia Tauro, Schiavone candidato senza compromessi

Con la presentazione del candidato sindaco Rosario Schiavone il laboratorio politico “Alleanza Gioiese” ufficializza la propria corsa in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

Una sala nutrita di sostenitori ha ascoltato gli interventi della squadra a supporto del 49enne funzionario della Regione Calabria, con all’attivo diverse esperienze amministrative in Consiglio comunale ma anche in Giunta da vicesindaco.

A dare avvio ai lavori, moderati da Alessandra Ruggiero, uno dei fondatori di “Alleanza Gioiese”, Christian Carbone, che ha ripercorso le tappe del movimento basato su tre capisaldi: «L’indipendenza da tutti coloro che vengono a Gioia Tauro solo per fare passerelle politiche e lucrare il voto ai cittadini; competenza a discapito dell’improvvisazione, perché è il momento di dare spazio a chi ha qualcosa da dire e da dare, non da prendere come di solito accade, e trasversalismo, ovvero la necessità di riporre nel cassetto tutte le bandiere e i retaggi ideologici che fino ad oggi ci hanno diviso e ammainare esclusivamente quella di Gioia Tauro, la città che dobbiamo amare e difendere al netto di ogni possibile divisione».

A proseguire gli interventi i vari rappresentanti di dipartimento Viviana De Maio, Rosario De Leo, Roberto Irrera (altro fondatore di “Alleanza Gioiese”), Emanuela Zito e Manuela Borgese. Intervenuti anche Giovanni Lollio, che guida i più giovani nell’apprendere le dinamiche politiche, e Salah Chattabi, esponente della comunità Islamica Italiana che “Alleanza Gioiese” ha coinvolto in un percorso virtuoso d’integrazione.