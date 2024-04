Ok del Consiglio Metropolitano di Reggio a variazioni di bilancio per il Villaggio della Solidarietà di San Ferdinando

Il Consiglio Metropolitano, presieduto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha approvato, all’unanimità, gli indirizzi strategici per l'elaborazione della Sezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) 2024-2026”, un adempimento obbligatorio in ottemperanza al Piano nazionale di anti corruzione.

Quindi, l’aula “Repaci” ha espresso parere favorevole ad una serie di variazione al bilancio di previsione 2024/2026. In conclusione raccolto il voto favorevole dell’assemblea per una variazione di bilancio che consentirà di organizzare, sul territorio metropolitano, le fasi finali del “Torneo di calcio a 5 delle regioni”, organizzato dalla Federazione italiana giuoco calcio e che prevede la diretta dell’evento sui canali nazionali di Sky collegati dal PalaCalafiore di Reggio Calabria.