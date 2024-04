Reggio, Palazzo San Giorgio al lavoro per il Piano Città con l’Agenzia del Demanio

«Obiettivi che riguardano aree strategiche della città in armonia con la progettazione in atto». Prosegue il lavoro per il riordino di situazioni pregresse da inserire nella visione complessiva di sviluppo del territorio per come fissata nei documenti programmatici