Polistena, la maggioranza approva il documento di sostegno all’iniziativa per l’Ospedale

Con i voti della maggioranza, è stato approvato in consiglio comunale il documento a supporto della manifestazione “Sanità Chiama” in programma in città sabato 4 maggio, indetta dall’amministrazione comunale insieme a movimenti, associazioni, Istituzioni, scuole, commercianti, medici, operatori sanitari, sindacati e partiti politici, a difesa del diritto alla salute, della sanità pubblica e dell’ospedale Spoke di Polistena.

È stato il sindaco Michele Tripodi a leggere in aula la piattaforma programmatica e rivendicativa della manifestazione, frutto di una condivisione delle istanze pervenute da associazioni, medici e liberi cittadini. «Credo che sabato ci sarà una grande manifestazione – ha detto in aula il capogruppo della maggioranza Fabio Racobaldo – il popolo di questo territorio merita rispetto. Noi siamo per l’ospedale di Palmi, ma che sia complementare a quello di Polistena». Tripodi ha ricordato che nel 2015, grazie alle due manifestazioni fatte, l’allora commissario Scura cambiò la dicitura che ora il presidente/commissario Occhiuto ha reintrodotto, per cui anche oggi viene chiesto di correggere l’indicazione che il nuovo ospedale di Palmi sostituirà l’esistente.

I consiglieri di opposizione di “Polistena Futura”, attraverso il capogruppo Francesco Pisano, nel contestare il modus operandi dell’amministrazione comunale rea di non aver coinvolto la minoranza, ha presentato una propria mozione indicando alcuni punti imprescindibili: implementazione dell’ospedale di Polistena, rapida costruzione dell’ospedale di Palmi, coinvolgimento degli amministratori del territorio per una proposta politica condivisa sul nuovo assetto della rete ospedaliera della Piana.