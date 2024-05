Verso le elezioni a Gioia Tauro, Russo va veloce: già pronte quattro liste

Ha presentato i candidati a consigliere della piattaforma civica “La Ginestra”, che sostiene la sua corsa verso Palazzo Sant’Ippolito, sulle note dell’Orchestra di fiati di Laureana diretta dal Maestro Maurizio Managò l’aspirante sindaco Mariarosaria Russo con un evento, svoltosi alle “Cisterne” in via Roma, che è servito soprattutto ad esporre riflessioni e proposte da inserire all’interno del suo programma.

Russo ha chiamato all’appello un primo gruppo di 64 nomi, architetti, docenti, direttori di banca, laureandi, imprenditori, videomaker, fioristi, ingegneri, collaboratori scolastici, casalinghe, studenti, commercianti, liberi professionisti, che andranno a comporre quattro-cinque liste per la cui convalida si stanno già raccogliendo le firme. «Ritengo – ha esordito – che siano delle note musicali sul pentagramma della vita che, se suonate ed armonizzate insieme potrebbero costituire il preludio di un’emozionante sinfonia che cambierà la storia di questa città».

Presenti, tra gli altri, in una sala stracolma, anche l’attuale sindaco Aldo Alessio e Mario Bruno Belsito della Rete nazionale antimafia di Brescia, con il quale la preside Russo ha istituito il premio Valarioti-Impastato.