Verso le elezioni a Gioia Tauro, «Nessuna divisione in Fratelli d’Italia»

Non ci sarebbe alcuna lacerazione all’interno del circolo cittadino di Fratelli d’Italia né tantomeno si sarebbe consumata una rottura tra il partito della Meloni e la coalizione di centrodestra nella scelta del candidato da sostenere alle prossime amministrative, ma soltanto una libera determinazione dei vertici locali nell’aderire, pur senza simbolo, alla piattaforma civica “La Ginestra” che sostiene la candidatura della preside Mariarosaria Russo, decisione tra l’altro pienamente condivisa dalla federazione provinciale.

È quanto si evince dall’intervento pubblico diramato ieri pomeriggio dal presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Bruno Squillaci, in riferimento alle dichiarazioni al vetriolo del tesserato e consigliere comunale d’opposizione uscente, Nicola Pulimeni, in aula identificato con il gruppo “La Gioia di vivere”, che – a detta dello stesso Squillaci – si sarebbe determinato autonomamente nel sostenere, prima ancora che il partito assumesse una decisione ufficiale, la candidata a sindaco appoggiata da Forza Italia, Simona Scarcella, e che ieri tramite una nota stampa aveva tentato un “braccio di ferro” con la collega di partito e capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Francesca Frachea, rispetto alle diverse posizioni assunte.