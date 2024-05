Reggio, il “Pinqua” cresce: più fondi e progetti

Sulla carta sono tre maxiprogetti per 45 milioni di euro. Ma nella fase di realizzazione verranno eseguiti 9 interventi integrati per un investimento sul territorio che arriva a 54 milioni. I Pinqua, grazie alla grande opportunità del Pnrr, daranno un nuovo volto ai quartieri più difficili della città. Infatti alle risorse del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare si aggiunge il Fondo opere indifferibili, lo strumento messo in campo dal Ministero (nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio) per fronteggiare i maggiori costi dei materiali da costruzione.

Un percorso articolato che l’assessore comunale Elisa Zoccali spiega annunciando l’avvio di una fase di ascolto e confronto con il territorio delle aree in cui si andrà a intervenire. Operazione necessaria per veicolare l’approccio e la filosofia con cui sono stati pensati i progetti. L’obiettivo non è solo arrivare alla scadenza del 31 marzo 2026 con le opere realizzate ma rispondere alle reali esigenze delle comunità.