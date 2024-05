Amministrative, una “doppia coppia” per Gioia Tauro TUTTE LE LISTE

È ufficiale: con la presentazione delle liste elettorali, la corsa per il nuovo sindaco della città è iniziata. Al ritmo frenetico di una maratona, quattro candidati, due donne e due uomini, si preparano a contendersi la fiducia dei cittadini con propositi di cambiamento e visioni audaci. Con la speranza che la seconda città della provincia torni ad essere un centro pieno di vita e, soprattutto, che possa ricomporsi un tessuto sociale sfilacciato.

Rigorosamente in ordine alfabetico, per l’avvocato Renato Bellofiore vale il detto “squadra che vince non si cambia”: l’ex sindaco si ripropone infatti agli elettori sostenuto dalle sue due storiche liste civiche “Cittadinanza Democratica” e “Lista Bellofiore” che nel 2010, sotto le insegne di un attivismo militante, lo hanno condotto all’inaspettato trionfo contro un “big” della politica del calibro dell’europarlamentare Umberto Pirilli. Piattaforma che, però, nella tornata del 2015 subì una battuta d’arresto fermandosi al 15%. Oggi, pronto a proseguire il percorso interrotto dieci anni orsono, rivendica alcuni fiori all’occhiello: l’inaugurazione del museo “Metauros”, il salvataggio delle storiche “Cisterne” e, soprattutto, la realizzazione di un servizio di differenziata “spinto” che ha portato Gioia Tauro a una percentuale del 58% di raccolta.

Forte della sua formazione classica, dell’esperienza dirigenziale e dell’impegno nel sociale, la preside Mariarosaria Russo accarezza il sogno di diventare il primo sindaco donna di Gioia Tauro unendo il proprio vissuto al richiamo civico e sociale e creando un laboratorio di confronto culturale, politico e di idee, su cui potere improntare un’innovativa coalizione politico-culturale al servizio della città. È così che è nato il contenitore civico e trasversale “La Ginestra” nel quale si è riversato un team di professionisti, medici, avvocati, artigiani e altre figure chiave della comunità locale. Supportata da ben cinque liste (le altre sono “Insieme per Gioia”, “Partecipazione e democrazia”, “Progetto gioiese” e “Rinascita gioiese”), il focus del suo programma consiste nell’accendere il motore del progresso e del cambiamento sullo scacchiere politico di Gioia Tauro, innescando la duplice rivoluzione culturale e delle coscienze.

Un’altra donna che potrebbe ricoprire per la prima volta nella storia della città la carica di sindaco è l’avvocato Simona Scarcella, unica candidata sostenuta da simboli di partiti politici avendo incassato il sostegno di Forza Italia e Udc. Sponsorizzata dai parlamentari reggini Giovanni Arruzzolo e Francesco Cannizzaro che hanno convintamente avallato la sua discesa in campo, la scalata di Scarcella tra le file del partito fondato da Berlusconi è iniziata circa un anno fa con la riorganizzazione territoriale degli “azzurri” che l’ha vista nominata responsabile provinciale per i Trasporti. Esperta di appalti pubblici, diritto amministrativo, diritto delle pubbliche amministrazioni; funzionario operante nel settore del demanio, della portualità e della logistica; responsabile del settore legale dell’AdSp dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio; responsabile dei settori prevenzione e anticorruzione per AssoPorti, ha ricoperto per oltre un ventennio un ruolo dirigenziale all’interno del Comune di Gioia Tauro. Oltre ai due simboli di partito, Scarcella può contare sulle civiche “La Gioia del domani”, “Agire” e “Città del Porto”.

Infine, ultimo ma non per ultimo, Rosario Schiavone, già vicesindaco della città nei primi anni del 2000, che insegue ancora una volta il sogno di indossare la fascia tricolore dopo averci provato nel 2015. Su di lui è ricaduta la scelta del laboratorio politico “Alleanza Gioiese” fondato dai giovani Christian Carbone, Roberto Irrera e Antonio Papalia. Un movimento che vuole distinguersi per la sua indipendenza dai partiti politici, cercando di essere un’entità autonoma nella convinzione che la politica a Gioia Tauro abbia sofferto della mancanza di una presenza attiva dei partiti tradizionali. Una scelta guidata dalla volontà di agire in modo imparziale, concentrandosi sui reali bisogni della comunità. L’obiettivo è rappresentare liberamente gli interessi della cittadinanza, rispondendo alle esigenze locali con flessibilità e autonomia decisionale, senza subire le influenze tipiche della politica partitica. In questo modo, “Alleanza Gioiese”, insieme alla lista “Tradizione e Innovazione”, vuole offrire un’alternativa proponendosi come forza di cambiamento.

In mezzo al frastuono dei comizi, al centro di tutto rimarranno comunque i cittadini. Con il potere del voto tra le mani, sono loro ad avere l’ultima parola su chi guiderà la città nei prossimi anni.